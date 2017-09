Qui sont les deux candidats éliminés du jeu Koh-Lanta hier ? (vidéo)

Une élimination immédiate suite à un jeu et une seconde, plus habituelle, à l'issue d'un conseil, sans oublier une recomposition des deux équipes : c'est ce qui attendait hier, vendredi 22 septembre, les plus de 5 millions de téléspectateurs accros à Koh-Lanta Fidji.

Les départs ? Les jeunes Théotime et Marta. Voici leurs réactions à l'élimination :