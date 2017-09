Reportage inédit le 12 octobre sur ces starlettes du petit écran qui monnayent tout...

Fric story, un reportage de Nathalie Sapena à découvrir le jeudi 12 octobre en fin de soirée sur la chaîne France 2.

Gagner de l’argent sans diplôme et sans talent particulier ? C’est un vrai métier : candidat de téléréalité ! Les Chtis contre les Marseillais, Koh Lanta, Secret Story, qu'importe l'émission, le principe est toujours le même : plus le buzz est gros face aux caméras, plus le pactole est juteux en coulisses.

Complément d’enquête sur ces starlettes du petit écran qui monnayent tout : virées en discothèque, séances dédicaces en supermarché, placement de produits sur les réseaux sociaux... De l’argent facile, à condition de ne pas devenir trop vite has-been.

Diffusé dans le cadre du magazine Complément d'enquête, présenté dès 23 heures par Thomas Sotto.