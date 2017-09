Retour sur les affaires Giraud et Trintignant le 16 octobre dans Crimes.

Magazine proposé par Jean-Marc Morandini, Crimes occupe la grille du lundi soir de NRJ 12 chaque semaine. Avec succès, ce rendez-vous attirant régulièrement plus de 600.000 fidèles.

Le 16 octobre à 20h55, retour sur deux affaires qui ont eu une énorme couverture médiatique à l'époque des faits.

Novembre 2004, l'acteur populaire Roland Giraud s’inquiète. Sa fille Géraldine, comédienne également, est partie en week-end avec sa nouvelle petite amie Katia, mais la femme de 36 ans ne répond plus à ses appels. Les jours passent sans nouvelles et les familles des 2 jeunes femmes décident donc de signaler leur disparition. Où sont passées Géraldine Giraud et son amie Katia ? Les deux jeunes femmes sont-elles en danger ? Et pour quelle raison quelqu’un s’en serait-il pris à elles ?

Le 27 juillet 2003, à Vilnius en Lituanie, Bertrand Cantat, leader de Noir Désir, appelle en pleurs le frère de sa compagne, la comédienne Marie Trintignant. Une violente dispute vient d’éclater au sein du couple et la femme de 41 ans a perdu connaissance. Le frère de Marie se rend sur place et face à la gravité de la situation, appelle aussitôt les secours. Alors que s’est-il vraiment passé entre ces deux personnalités aimées de tous ?