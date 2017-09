Revoir le deuxième conseil de Koh-Lanta Fidji et la réaction du second éliminé (vidéo).

Dans l'édition Fidji de Koh-Lanta, diffusée depuis 8 jours sur TF1, une vingtaine de naufragés sont dans archipel paradisiaque et sauvage.

Durant une partie de l'aventure, ces participants âgés de 19 à 56 ans seront divisés en deux équipes de dix pour le choc des générations ! D’un côté, les jeunes (qui ont moins de trente ans) et de l’autre les anciens (qui ont plus de trente ans).

La semaine dernière, Delphine, 39 ans, quittait déjà le camp. Hier, au tour de Marvyn - un Jaune - d'être éliminé par ses "camarades". Celui-ci, interrogé pour TF1, évoque sa surprise lorsque les résultats sont tombés.

"Avant le conseil, on avait discuté avec Magalie qui est très amie avec May et qui m'avait dit que si c'était trop dur pour elle de voter contre May, elle mettrait mon nom sur le bulletin, sans que ça porte à conséquence. Pour moi, il n'y avait aucun souci étant donné que je ne pensais pas sortir, ça lui permettait dans le même temps qu'il n'y ait aucune rancoeur avec May. Donc quand le premier bulletin à mon nom sort, je regarde Magalie, je lui demande si c'est bien son bulletin et là elle me fait comprendre que ce n'est pas le sien ! Ensuite, je vois encore plusieurs fois mon prénom sortir, je regarde les têtes des autres et c'est là que je comprends que je me suis fait avoir."