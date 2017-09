Revoir le premier conseil de Koh-Lanta Fidji et la réaction du premier éliminé.

C'est parti, une énième fois, pour une nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1. Direction les Fidji depuis hier soir.

Une vingtaine de naufragés sont à 16 700 kilomètres de la France, aux îles Fidji, sur l’île de Yasawa ! Un archipel paradisiaque et sauvage à l’autre bout du monde, où la nature semble encore préservée de toute action humaine.

Durant une partie de l'aventure, ces participants âgés de 19 à 56 ans seront divisés en deux équipes de dix pour le choc des générations ! D’un côté, les jeunes (qui ont moins de trente ans) et de l’autre les anciens (qui ont plus de trente ans).

Et pour la première fois dans l’histoire de Koh Lanta, deux adversaires, un rouge et un jaune, devront unir leurs forces pour peut-être changer leur avenir dans l’aventure. En effet, c’est sur l’île du Paradis perdu, battu par les vents du Pacifique Sud, qu’un aventurier de chaque tribu, un rouge et un jaune, un ancien et un jeune, partiront à la recherche de mystérieux coffres. Onze coffres ont été dissimulés sur cet îlot, chacun contenant un ou plusieurs avantages stratégiques. Des éléments susceptibles de changer le destin de ceux qui les trouveront ! Mais ce passage à deux sur le Paradis perdu pourrait aussi permettre aux aventuriers de se lier d’amitié avec un membre de la tribu adverse, ou de mettre en place une alliance durable pour la suite de l’aventure.

Ci-dessous, le premier conseil et la première élimination d'un Rouge. La plus rageante pour le malheureux élu...Delphine, 39 ans, quitte déjà le camp.