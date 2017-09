Saison 2 inédite de la série française Les Grands dès le 12 octobre.

Saison 2 inédite de la série française Les Grands diffusée dès le jeudi 12 octobre à 20h40 sur OCS Max. Disponible en intégralité sur OCS Go (format 10 x 22 minutes).

Une comédie dramatique réalisée par Vianney Lebasque et créée par Benjamin Parent et Joris Morio.

Scénaristes : Joris Morio, Victor Rodenbach et Vianney Lebasque.

Avec Adèle Wismes (MJ), Théophile Baquet (Hugo), Grégoire Montana (Boogie), Sami Outalbali (Ilyès), Pauline Serieys (Avril), Theo Cholbi (Maxime), Romane Lucas (Kenza), Olivier Chantreau (Samuel), Rachel Khan (Odile), Mahaut Tourriol (Bertille), Rio Vega (Dylan), Paul Scarfoglio (Enzo), Esteban (Prof de musique), Thomas De Pourquery (Lopez) et Julien Gardet (Cacahuète).

Cette année, c’est l’entrée au lycée pour notre petite bande. Du moins, ce qu’il en reste... Boogie ne lâche plus Avril depuis qu’ils sont ensemble. Métamorphosé, Ilyès cache toujours son homosexualité à sa mère. Quant à Hugo, il est le seul à ne pas avoir de nouvelles de MJ, partie vivre à Londres. Amours interdites, mauvaises fréquentations, relations néfastes ou unions inattendues, sans parler du traditionnel voyage de fin d’année à Amsterdam : c’est une année cruciale qui s’annonce.

A propos des personnages :

- Pour Boogie, la rentrée en seconde c’est le temps de la maturité : en couple avec Avril, il se projette déjà loin dans ce nouveau bonheur conjugal... mais il tombe de haut quand il se fait larguer du jour au lendemain. Désespéré, il a autre chose à faire que de se préoccuper de Kenza mais le hasard lui fait bientôt partager le secret le plus intime de son ancienne meilleure ennemie.

- Depuis l’histoire avec Achille, Ilyès a compris qu’il préfère les garçons. Tout le monde le sait sauf sa mère, profondément intolérante sur la question. La situation s’annonce difficile à dissimuler maintenant qu’il est élève dans le lycée où elle travaille et que, pour ne rien arranger, il est irrésistiblement attiré par un garçon... Et pas n’importe lequel : Samuel, son prof de physique.

- C’est une nouvelle Avril qui déboule le jour de la rentrée : rayonnante, détendue, sûre d’elle et... en couple avec Boogie. Elle l’adore mais en a déjà un peu marre de ses gamineries, d’autant plus qu’elle sent qu’elle suscite le désir de garçons plus matures. Alors quand Maxime, un élève de terminale charismatique, jette son dévolu sur elle, elle fond malgré les mises en garde de ses amis.

- MJ est partie à Londres chez son père. Hugo n’a finalement pas réussi à la faire changer d’avis. Loin des yeux, loin du cœur ? Jamais de la vie ! MJ débarque sans prévenir pour faire la surprise à ses vieux potes le temps des vacances de Noël. Elle ne pouvait quand même pas rester si loin de la bande si longtemps ! Mais est-ce la véritable raison de son retour ?

- Hugo a passé un sale été. Il n’a pas réussi à retenir MJ qui ne lui donne plus de nouvelles de Londres et pour couronner le tout, il se retrouve isolé dans une classe de blaireaux dans laquelle seuls Dimitri et Jordan, redoublants, ont l’air un peu plus cool. Mais ces deux nouveaux camarades, pas toujours bien inspirés, vont amener Hugo à s’embarquer dans des histoires dangereuses voire illégales.

- Kenza n’a pas changé : peur de rien et pas du genre à se laisser abattre. Mais quand une nouvelle pareille te tombe dessus dans les toilettes du lycée, le monde s’écroule...