Saison 3 de Murder dès le 27 septembre sur Téva.

Première diffusion de la saison 3 de la série américaine Murder dès le mercredi 27 septembre à 20h50 sur la chaîne Téva (groupe M6).

Trois épisodes à la suite.

Le début de saison : malgré le meurtre non résolu de Wallace Mahoney et la disparition de Frank, Wes, Michaela, Connor, Laurel et Asher commencent leur deuxième année de droit. Dans un cours sur l'aide juridictionnelle en droit pénal, Annalise met en compétition ses étudiants avant de nommer un avocat principal et un suppléant pour des affaires pro bono...

Avec Viola DAVIS (Annalise Keating), Liza WEIL (Bonnie Winterbottom), Corbin REID (Meggy Travers), Aja Naomi KING (Michaela Pratt), Alfred ENOCH (Wes Gibbins), Jack FALAHEE (Connor Walsh), Matt MCGORRY (Asher Millstone), Karla SOUZA (Laurel Castillo), Billy BROWN (Nate Lahey), Charlie WEBER (Frank Delfino), Conrad RICAMORA (Oliver Hampton), Luna Lauren VELEZ (Soraya Hargrove) et Behzad DABU (Simon Drake)...