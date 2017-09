Saison inédite de Killjoys dès ce mardi sur Syfy.

Chaque mardi en première partie de soirée sur Syfy, dès ce 19 septembre (attention, la chaîne va disparaître de Canalsat...) : saison 3 inédite de la série Killjoys.

«La guerre se profile sur J Star System. Après avoir subi de graves pertes personnelles, Dutch, Johnny et D’avin se préparent au pire. Notre trio phare va tenter de se construire une armée pour mieux résister à la guerre qui s’organise et à cette dangereuse force qui se trouve face à eux et souhaite plus que tout obtenir vengeance. Dutch doit alors convaincre des chasseurs de primes de s’engager dans le combat.»

Dans cette troisième saison, on retrouve l'équipe de chasseurs de primes incarnée par Aaron Ashmore, Luke MacFarlane Hannah John-Kamen.

Kelly McCormack prêtera ses traits à Banyon, un membre officiel et haut placé du RA et Ted Atherton incarnera Gander, un lieutenant sous les ordres d’Aneela.

Michelle Lovretta, créatrice de Lost Girl et Orphan Black, continue avec cette troisième saison de nous faire voyager, en mêlant humour, action et science-fiction, annonce le diffuseur.