Saison inédite de la série animée A table les enfants, dès le 7 octobre.

Saison 2 inédite du programme jeunesse A table les enfants à partir du samedi 7 octobre sur France 3 dans Ludo à 10h30, puis du lundi au vendredi à 8h30.

Format : 30 épisodes de 4 minutes.

Production : La Station Animation.

Dans A table les enfants, légumes et fruits s'animent avec humour et fantaisie pour donner envie aux enfants de les déguster, à travers leur histoire et leurs bienfaits.

Dans cette saison 2, les jeunes enfants feront la connaissance de la clémentine, du soja, de la poire ou encore du navet... Cette série nous présente chaque fruit et légume sous forme de personnage en texture hybride. Leur apparence est à mi-chemin entre la pâte à modeler et les détails visuels réalistes tels que les pépins, les quartiers, les feuilles...