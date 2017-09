Salut les terriens ce samedi avec Dupont-Aignan, Nomi, Nolwenn Leroy, Vald.

Ce samedi 23 septembre à 19 heures sur C8, Thierry Ardisson, reçoit dans Salut les terriens :

Nolwenn Leroy, auteur-compositeur interprète, pour son nouvel album « Gemme »,

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, député de l’Essonne,

Michel Fugain, chanteur, présente son nouveau spectacle « La causerie musicale » au Théâtre de l’Atelier,

Vald, rappeur, pour le clip « Trophée »,

l'éditorialiste Maurice Szafran pour un débat sur la médiaphobie,

Nomi, actrice X, pour son livre testimonial Totalement (dé)voilée (Pygmalion)

En plateau, Thierry Ardisson est accompagné de Laurent Baffie, de Tom Villa et d'Alex Wizorek.

A propos de Nomi : «Je m'appelle Nomi. Je suis une star du X. J'ai tourné près de 140 films, joué 800 scènes, eu 110 partenaires. Ça, je lui dois à elle. Elle qui m'a spoliée, elle qui m'a abusée, elle qui m'a séquestrée pendant dix mois. Elle, c'est une princesse saoudienne. Je lui dois mes idées les plus noires et mes nuits les plus blanches. Je lui dois mes pires terreurs. La terreur de ne jamais revoir ceux que j'avais aimés, celle d'être emprisonnée à vie à Riyad, la peur de subir des châtiments corporels, de mourir, pire... de perdre mon âme. J'ai récupéré mon passeport et ai pu rentrer en France. J'ai revu ma famille, l'homme que j'aimais, ai enlevé l'abaya que j'avais été contrainte de porter des mois durant. Je suis revenue, vivante. Vivante mais morte à l'intérieur. Avant elle, je m'appelais Isabelle. Depuis elle, on m'appelle Nomi.»