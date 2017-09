Secrets d'histoire sur les traces de la reine du crime, Agatha Christie (Inédit).

Mardi 10 octobre en première partie de soirée sur France 2.

Dans un numéro inédit de « Secrets d’Histoire », Stéphane Bern nous propose un voyage dans le sud-ouest de l’Angleterre, sur les traces de l'indétrônable reine du crime : Agatha Christie.

Nous connaissons tous ses héros, Hercule Poirot et Miss Marple, ses romans, traduits dans 107 langues et écoulés à plus de 2 milliards d'exemplaires à travers le monde. Mais au-delà de ces chiffres-records qui donnent le tournis, il reste toujours un insondable mystère à élucider : qui était vraiment Agatha Christie ?

Vous allez découvrir et comprendre la femme, un des grands personnages de son temps, infiniment moderne. Dans la station balnéaire de Torquay, sur la Riviera anglaise, vous suivrez d'abord les premiers pas d’Agatha Miller, petite dernière d’une famille bourgeoise, née en 1890. Une enfant qui déjoue tous les pronostics. Précoce, intrépide, effrontée, elle découvre très jeune la littérature policière, sa mère l'encourage même à écrire, pourtant Agatha a d'autres ambitions en tête : devenir pianiste puis cantatrice...

Agatha Christie Agatha rêve également du Prince charmant et restera toute sa vie une grande amoureuse, aux sentiments irrémédiablement romanesques. En 1914, en épousant Archibald Christie, elle pense avoir trouvé l'homme de sa vie, mais la Première Guerre Mondiale appelle au front ce colonel de la Royal Flying Corps. En son absence, Agatha, devenue infirmière, soigne les blessés, et découvre ainsi le pouvoir des plantes qui, sous sa plume naissante, vont devenir autant de poisons et nourrir les premières aventures d'Hercule Poirot.

Une fois la paix revenue, Agatha croit de nouveau au bonheur, donne naissance à Rosalind, sa fille unique, mais cette fois c'est une rivale qui la sépare de son mari. Meurtrie, trahie, elle devient alors en 1926 l'héroïne de son intrigue la plus inattendue : sa propre disparition ! Une semaine d’un incroyable jeu de pistes qui tient toute l'Angleterre en haleine, du public à la Presse, en passant par la Police et même son époux Archibald. « Secrets d’Histoire » vous révèlera enfin tous les dessous de cette troublante affaire.

Finalement divorcée de son aviateur volage, Agatha Christie fuit l'Angleterre pour des contrées lointaines, sans imaginer qu'elle va y retrouver l'amour. Vous prendrez avec elle le mythique Orient-Express pour rallier la Turquie puis l'Irak, théâtres de ses plus grands best-sellers et de son second mariage avec l'archéologue Max Mallowan. Une union nomade qui met en lumière une autre Agatha, aux antipodes de la paisible lady anglaise ancrée dans l'inconscient collectif : l'insatiable voyageuse. Qui eut cru qu'elle deviendrait, en Afrique du Sud puis à Honolulu, la première surfeuse anglaise ? Ou qu'elle mènerait sur les sites antiques de Palmyre une vie de bédouin ?

Insaisissable Agatha, dont vous pourrez enfin soupeser l'immense fortune, estimée aujourd'hui à plus de 700 millions d’euros, fruit du succès mondial de ses 65 romans, mais aussi de ses pièces de théâtre comme "La Souricière", à l'affiche à Londres depuis 55 ans.

Avec : James Prichard (arrière petit-fils d'Agatha Christie), Françoise Dargent (Journaliste), Brigitte Kernel (Ecrivaine), François Rivière (Ecrivain), Anne Martinetti (Ecrivaine), Paul Mirat (Historien)…

