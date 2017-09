Semaine meilleures amies dès ce lundi dans Les Reines du Shopping.

Dès ce lundi 25 septembre à 16h05 sur M6, semaine spéciale meilleures amies dans l'émission Les Reines du Shopping. 5 candidates de 21 à 50 ans devront habiller leur meilleure amie sur le thème Originale avec un t-shirt.

- Aurélie, 28 ans, et Suzy, 34 ans, forment un duo inséparable depuis 5 ans. Surnommées entre elles les lout'chou, Aurélie étant « Chou » et Suzy « Loute », ces amies-là s'achètent souvent les mêmes vêtements. Déterminée à être la gagnante de la semaine, Aurélie fera pourtant parfois chou blanc pour relooker Suzy sur le thème imposé provoquant chamailleries et fous rires…

- Ophélie, 22 ans, fera son possible pour que sa meilleure amie Joséphine, 21 ans, puisse se présenter avec un look représentatif du thème imposé. Très à l'aise pour critiquer en chœur avec son binôme, Ophélie se montrera moins confiante à l'heure de dénicher la tenue idéale… Entre malchance, essayages hasardeux et achats de dernière minute, réussira-t-elle à relever le défi ?

- Sylvie, 50 ans, relookera Nathalie, sa grande amie depuis 20 ans qui, coïncidence heureuse, fêtera son 51e anniversaire le jour-même de leur shopping ! Sylvie lui réservera quelques jolies surprises pour l'occasion sans perdre de vue sa quête d'une tenue pour Nathalie. Mais l'une et l'autre se confronteront à un vrai casse-tête avec le thème… Leurs rivales et Cristina Cordula seront loin d'être à la fête avec les choix de Sylvie…

- Amélie, 35 ans, et Gaëlle, 37 ans, rayonnent par leur joie de vivre et partagent la même passion pour le rallye automobile. Compétition oblige, Amélie, qui s'est donné pour mission de relooker son amie, ne pourra pas éviter les chocs lors de sa course à la victoire. Ce binôme de sportives évitera-t-il la sortie de route lors du défilé ?

- Patricia, 32 ans, forme avec sa meilleure amie Vedlich, 29 ans, un binôme parisien cash et très compétiteur qui ne ratera pas une occasion de critiquer ses rivales. Connaissant la nature diva de Vedlich, modèle photo à ses heures, Patricia sait qu'elle devra s'imposer pendant le shopping pour que ses choix soient respectés. Y parviendra-t-elle ?

Aurélie, Ophélie, Sylvie, Amélie et Patricia devront trouver cette semaine le look idéal pour que leur meilleure amie soit « Originale avec un t-shirt » avec un budget de 350 euros et pas un centime de plus !