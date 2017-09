SFR annonce la décision de son Directeur général délégué de quitter ses fonctions pour des raisons personnelles.

SFR annonce la décision de Michel Paulin, Directeur général délégué, de quitter ses fonctions pour des raisons personnelles, est-il communiqué.

Michel Combes, Directeur général d'Altice et Président Directeur Général de SFR Group poursuivra, avec le Comité Exécutif de SFR et l'appui du Groupe Altice, la transformation de l'entreprise et le rétablissement de la performance opérationnelle de SFR.

Par ailleurs, dans le cadre des prochaines étapes du développement du groupe en France, Michel Combes a confié à Alain Weill, Directeur général des activités Media d'Altice et Directeur général de SFR Media, la mission de préparer avec lui l'intégration des actifs télécoms et medias afin de mettre en place la meilleure organisation à l'issue du processus de prise de contrôle de NextRadioTV.

Michel Combes "salue l'engagement total de Michel Paulin au service de l'entreprise. Michel a réussi à poser les bases de la nécessaire transformation du Groupe. Son expertise et son leadership ont été des atouts majeurs pour l'entreprise. Avec Alain Weill, ainsi que toute l'équipe de management de SFR, nous sommes pleinement mobilisés afin de poursuivre la transformation de l'entreprise engagée ces derniers mois, continuer d'améliorer les performances opérationnelles et préparer les prochaines étapes du développement du Groupe autour de son projet d'investissements massifs dans les réseaux, de convergence télécoms-medias-publicité et de digitalisation de l'expérience client."

Michel Paulin "remercie Patrick Drahi, Michel Combes, Alain Weill et l'ensemble des équipes Altice et SFR pour leur confiance et leur soutien." Michel Paulin "regrette de mettre un terme à sa participation dans cette magnifique aventure industrielle, certainement la plus ambitieuse et élaborée du secteur des télécoms et des médias en Europe".