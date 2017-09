Shooter saison 2 à partir du 15 octobre sur 13ème Rue.

A partir du 15 octobre, chaque dimanche en première partie de soirée sur 13ème Rue, saison 2 inédite de la série Shooter.

Série de John Hlavin. Avec Ryan Phillippe, Shantel VanSanten, Omar Epps, Cynthia Addai-Robinson, Josh Stewart et Harry Hamlin.

8x42’

Après avoir été trahi par son ancien commandant et accusé à tort de tentative d’assassinat envers le Président des États-Unis, le sergent Bob Lee Swagger (Ryan Philippe) met tout en œuvre pour découvrir qui est derrière la conspiration dont il est victime. Il parvient par la suite à prouver son innocence et retrouve une vie normale auprès de sa famille.

À Francfort, il assiste avec sa femme Julie (Shantel VanSanten) à une cérémonie lorsqu’un commando pénètre dans la salle et décime l’audience. Les enquêteurs pensent tout d’abord à une attaque terroriste, mais la preuve de la présence d’un tireur d’élite sur les lieux relance l’enquête. En menant sa propre investigation et avec l’aide de l’agent Memphis (Cynthia Addai-Robinson), Bob Lee découvre que son unité de Marines est la cible de cette attaque. Traqué par un homme sans visage, Bob Lee Swagger va devoir de nouveau, déjouer tous les pièges pour rétablir la vérité et protéger sa famille.

« Shooter » est l’adaptation de la saga littéraire de Stephen Hunter.