Soirée Blade Runner le 8 octobre sur ARTE.

À l'occasion de la sortie le 4 octobre de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, soirée spéciale le 8 octobre sur la chaîne ARTE.

En première partie, programmation d'une perle de la science-fiction : Blade Runner de Ridley Scott. Diffusion de la version restaurée - Director's cut ; d'après la nouvelle de Philip K. Dick.

Puis vers 23 heures, Les mondes de Philip K. Dick, un documentaire de Yann Coquart et Ariel Kyrou.

Concernant le film : 2019. Los Angeles. Les rues sont encombrées par une population qui a fui les mégapoles insalubres, et une nouvelle race d'esclaves voit le jour : les répliquants, des androïdes ultra perfectionnés en tous points semblables à l'être humain. Après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un vaisseau, des répliquants, le modèle le plus perfectionné, sont déclarés "hors la loi". Deckard, un ancien "Blade Runner", est sollicité pour éliminer les répliquants rebelles qui viennent de s'introduire dans Los Angeles... Avec Harrison Ford (Deckard), Daryl Hannah (Pris), Rutger Hauer (Batty), Sean Young (Rachael), Edward James Olmos (Gaff).