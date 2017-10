Soirée spéciale Lino Ventura sur HD1 puis Paris Première, 30 ans après sa mort.

Gueule du cinéma européen, Lino Ventura est décédé le 22 octobre 1987. Trente ans après sa mort, soirée spéciale sur HD1 ainsi que sur Paris Première.

Dimanche 15 octobre sur HD1 (groupe TF1) :

21h00, ADIEU POULET.

Réalisé par Pierre Granier-Deferre

Avec Lino Ventura (Verjeat), Patrick Dewaere (Lefèvre), Victor Lanoux (Lardatte ), Julien Guiomar (Ledoux ), Claude Rich (juge Delmesse ), Pierre Tornade (Pignol).

En pleine campagne électorale, le candidat Pierre Lardatte défend les valeurs de l'ordre et de la morale. Alors que le commissaire Verjeat et les inspecteurs Lefèvre et Moitrier enquêtent sur une maison close, la tenancière les avertit qu'elle a des relations haut placées. Verjeat comprend vite que son enquête n'ira pas bien loin. Dans la même soirée, des colleurs d'affiche du parti opposé à Lardatte se font malmener et l'un deux meurt. Moitier, dépêché sur place prend une balle, mais avant de mourir identifie son agresseur : Antoine Portor, l'un des hommes de mains de Lardatte. Son supérieur, le contrôleur général Ledoux, conseille amicalement à Verjeat de ne jeter son dévolu que sur Portor et d'éviter soigneusement Lardatte. Bien vite la situation s'envenime...

Puis juste ensuite, CLASSE TOUS RISQUES.

Réalisé par Claude Sautet.

Avec Lino Ventura (Abel Davos), Sandra Milo (Liliane), Jean-Paul Belmondo (Eric Stark ), Marcel Dalio (le commissaire Blot).

Abel Davos est un criminel réfugié en Italie avec sa femme et ses deux enfants. La Police étant sur ses traces, il décide, avec son comparse Raymond et sa famille, de revenir en France clandestinement en passant par Nice. Mais ils se font repérer et la situation leur échappe. Une fusillade éclate, tuant sa femme et son ami. Resté seul avec ses enfants, il contacte son réseau parisien pour venir le récupérer par un moyen discret. Stark, un étranger, descend alors avec une ambulance. Les deux hommes vont se lier d'amitié.

Mardi 24 octobre sur Paris Première (groupe M6) :

20h50, GARDE À VUE.

Réalisé par Claude Miller.

Le soir du 31 décembre, Jérôme Martinaud, un notaire, est convoqué au commissariat afin de témoigner sur l'assassinat et le viol de deux petites filles. Les inspecteurs Gallien et Belmont, persuadés de la culpabilité du notable, le mettent en garde à vue. Gallien essaye à tout prix de le faire avouer mais malgré tout, l'affaire piétine.

Avec Lino Ventura (Antoine Gallien), Michel Serrault (Jérôme Martinaud), Romy Schneider (Chantal Martinaud), Guy Marchand (Marcel Belmont),...

22h25, LINO VENTURA, LE PARCOURS D'UN HOMME DE CŒUR.

Documentaire réalisé par Nicolas Henry.

Lino Ventura naît en Italie le 14 juillet 1919. D'abord lutteur professionnel, il devient acteur, par hasard, en jouant un rôle aux côtés de Jean Gabin en 1954 dans « Touchez pas au Grisbi ». C'est le début de trente-quatre ans de carrière cinématographique et soixante-quinze films tournés pour celui qui enchaînera les succès et les collaborations avec les plus grands cinéastes, de « Razzia sur la chnouf » d'Henri Decoin (1955) à « Cent jours à Palerme » en passant par des œuvres inoubliables comme « Ascenseur pour l'échafaud » de Louis Malle, « Un taxi pour Tobrouk », « Les Tontons flingueurs », « Le Clan des Siciliens », « L'aventure, c'est l'aventure », « L'Armée des ombres », ou encore « Les Misérables »...