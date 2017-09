Sortie du livre 100 ans à travers les unes de la presse (Larousse).

Un ouvrage en vente dès le 3 octobre, au prix d'environ 30 euros : 100 ans à travers les Unes de la presse (2723 pages).

Par Patrick Eveno ; édité par Larousse.

"Découvrez une rétrospective passionnante de 100 Unes de la presse française et internationale. D’une guerre à l’autre, d’un exploit à une élection historique, la presse écrite a été tout au long du XXème siècle le témoin de soubresauts, d’aventures et d’événements aussi tragiques qu’heureux. La victoire du Front populaire, les premiers pas de l’homme sur la Lune, la loi Veil, la chute du mur de Berlin, la fin de l’apartheid, l’élection de Barack Obama, les attentats du 13 novembre 2015... Certaines unes ont fait l’histoire autant qu’elles l’ont immortalisée. Elles ont été pionnières, ont bouleversé le monde de l’image, de l’écrit, de l’information. Miroir du monde et des peuples, elles ont une histoire en même temps qu’elles en racontent une."

À travers plus de 100 unes, de France-Soir, du Canard enchaîné, du Nouvel Observateur, du Figaro, du Monde, de Libération, de Ouest-France... et d’analyses précises et détaillées, ce livre nous plonge, à l’heure des succès du numérique, dans des archives et une chronique uniques de la presse, de la France et du monde.

Patrick Eveno est Professeur des universités en histoire contemporaine à l'Université Paris I Panthéon- Sorbonne. Spécialiste de l’histoire des médias, président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de la presse.