Sortie en DVD de l'intégrale de la série Dix pour cent.

Les premiers coffrets DVD de Noël arrivent déjà. Parmi eux, celui comportant les saisons 1 et 2 de la réjouissante série Dix pour cent (12 x 52').

Disponible le 6 septembre. 4 DVD pour un prix d'environ 25 euros.

Une série créée par Fanny Herrero. Une idée originale de Dominique Besnehard, Michel Vereecken et Julien Messemackers.

Réalisée par Cédric Klapisch, Lola Doillon, Antoine Garceau, Laurent Tirard, Antoine Garceau et Jeanne Herry.

Avec Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, Assaad Bouab, Fanny Sidney, Stéfi Celma, Nicolas Maury, Laure Calamy.

Quatre agents de comédiens, aux personnalités hautes en couleur et aux vies personnelles compliquées, se battent au quotidien pour trouver les meilleurs rôles pour leurs prestigieux clients. Quand Camille, la fille illégitime de l'un d'entre eux, débarque à Paris pour chercher un boulot, cette dernière est alors plongée dans le quotidien mouvementé de l'agence et nous fait découvrir à travers son regard naïf les dessous de la célébrité...

Saison 2 : Soulagement chez ASK ! L’agence a enfin trouvé un repreneur en la personne d’Hicham Janowski, un jeune patron fraîchement millionnaire qu’Andréa a convaincu d’investir dans l’agence et dans ce monde auquel il ne connaît rien. Mais le soulagement est de courte durée. Car derrière l’apparente success-story, il y a un homme impulsif et imprévisible, qui va rapidement bousculer l'équilibre précaire que la petite famille ASK avait fini par trouver. Alors que Mathias se débat en pleine tempête conjugale et que Gabriel vit un amour dévorant pour Sofia, c'est la fougueuse Andréa qui se retrouve en première ligne pour faire face aux lubies exubérantes du nouveau patron…