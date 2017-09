Taratata ce soir avec Lavilliers, Asaf Avidan, Raphaël, Kimberose...

Première de la saison pour le programme musical TARATATA, ce vendredi vers 22h35 sur France 2. Avec évidemment Nagui aux commandes.

Bernard Lavilliers, qui fête ses 50 ans de carrière, viendra présenter son nouvel album « 5 minutes au paradis ».

Raphaël interprètera son nouveau titre « L’année la plus chaude de tous les temps » issu de son 8e album « Anticyclone ».

Rag'n'Bone Man, l’interprète de « Human », numéro 1 dans plusieurs pays et plus de 350 millions de vues sur Youtube, reprendra en plateau un nouveau titre issu de son premier album.

Asaf Avidan et sa voix si singulière offrira un extrait de son tout nouvel album « The Study on Falling ».

Avec également Romain Humeau, Kimberose et Tim Dup.

Ces artistes interpréteront des duos inédits ainsi que des parenthèses musicales en acoustique. Entre chacune de ces performances, vous retrouverez également de nombreuses confidences et anecdotes sur les moments forts ayant jalonné leur carrière.