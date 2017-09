Taratata, le concert des 25 ans : places vendues 15 euros au profit de la recherche médicale.

Le 23 septembre prochain, TARATATA fête ses 25 ans au Zénith Paris-La Villette avec un concert exceptionnel 100% Live ! Un show qui sera ensuite diffusé sur France 2, avec Nagui.

25 ans, 25 chansons, 50 artistes parmi lesquels Bernard Lavilliers, Ayo, Liam Gallagher, Bénabar, Selah Sue, MC Solaar, Cris Cab, Pascal Obispo, Marina Kaye, Sam Smith, Raphael, Shaka Ponk, Lisandro Cuxi, Catherine Ringer, BB Brunes, Claudio Capéo, Zazie, Rag’n’Bone Man, Féfé, Julien Doré, Imany, -M-... et d’autres surprises.

Plus de 2 heures de musique vous attendent avec des rencontres artistiques uniques, des duos inédits et des reprises incontournables, annonce la prod.

Les places au tarif unique de 15€ seront en vente à partir du jeudi 7 septembre à 7h00, exclusivement sur vente-privee. L’intégralité de la recette sera reversée à la Fondation pour la Recherche Médicale, afin de soutenir la lutte contre le cancer.

Créée il y a 70 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale est engagée dans tous les secteurs de la recherche médicale. Elle a pour ambition de développer une recherche de pointe au service de la santé de tous. La lutte contre le cancer est l’une de ses priorités. Au cours de ces 2 dernières années, la Fondation pour la Recherche Médicale a permis le développement de 173 recherches en cancérologie. Aucune piste d’excellence n’est négligée pour parvenir à dépister plus précocement les lésions, personnaliser la prise en charge des patients, développer des thérapies ciblées et des nouveaux traitements contre les tumeurs résistantes... Les places vendues dans le cadre de ce Taratata 100% Live et la générosité du public lui permettront de poursuivre son action.