TF1 annonce officiellement que Camille Lacourt participe à Danse avec les stars.

C'est officiel, annonce TF1, Camille Lacourt participera à la 8ème saison de « DANSE AVEC LES STARS » cet automne.

"De jeune espoir à Champion du monde, Camille Lacourt figure parmi les meilleurs nageurs mondiaux (50 et 100m) avec un palmarès impressionnant et de nombreux records. En 2005, il obtient ses deux premiers titres de cham­pion de France en rempor­tant les 50 et 100m dos. Au cours des Cham­pion­nats de France 2007, il décroche ses deux premiers titres natio­naux seniors et bat son premier record de France en domi­nant les séries du 50m dos. Cette réus­site lui vaut sa sélec­tion dans l’équipe natio­nale de nata­tion de la France lors des cham­pion­nats d’Eu­rope orga­ni­sés en Hongrie. Nommé nageur euro­péen de l’an­née 2010 par la Ligue euro­péenne de nata­tion, il devient cham­pion d’Eu­rope à Budapest du 100m dos en réussissant à battre le record d’Europe et à établir le deuxième temps de l’histoire et aussi du 50m dos. En plus de ses titres nationaux et européens, c’est aux championnats du monde que le nageur brille par son palmarès.

En juillet 2011, il est le premier champion du monde de l’histoire de la natation française, ex aequo avec Jeremy Stra­vius, à l’épreuve du 100m dos. En 2013, il remporte son premier titre sur le 50m dos et devient également champion du monde du 4x100m 4 nages. En 2015, Camille Lacourt décroche trois nouvelles médailles : l’or sur le 50m dos, l’argent sur le 100m dos et le bronze sur le 4x100m 4 nages. C’est le 30 juillet dernier qu’il termine sa carrière de nageur en beauté ! Pour sa dernière course, le Français remporte un troisième sacre d’affilée sur le 50m dos aux Championnats du monde de Budapest."

Très investi dans l’associatif, poursuit TF1 dans un communiqué, Camille Lacourt soutient l’association marseillaise « Sourire à la vie » qui aide de jeunes enfants malades du cancer. Aussi, il est le parrain de « la Nuit de l’Eau » organisée par la Fédération Française de Natation et l’UNICEF. Il s’agit d’un événement caritatif et sportif qui a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de l’eau.