TF1 déprogramme le reportage Marie Galante : à la découverte du joyau des Caraïbes.

En raison de l’actualité liée au cyclone Irma, TF1 déprogramme le magazine « Reportages découverte : Marie Galante : à la découverte du joyau des Caraïbes » initialement prévu en diffusion ce samedi à 14h45, et le remplace par le reportage Les apprentis prennent la route.

Un reportage de Bertrand Aguirre et Remi Cadoret.

Depuis le Moyen-Age, ils arpentent les routes en quête de nouveaux savoirs, de nouvelles techniques. Aujourd'hui, les Compagnons du devoir continuent de former des jeunes hommes et femmes aux métiers manuels : charpentiers, carrossiers, tailleurs de pierre ou maréchaux ferrants. Mais depuis peu, ils doivent compléter leur apprentissage par une année à l’étranger. Livrés à eux-mêmes ils doivent trouver un employeur, un logement et souvent apprendre une nouvelle langue. Pendant près d’un an, une équipe de « Reportages découverte » a suivi quatre apprentis dans leurs aventures à travers le monde.

