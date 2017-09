Tour du monde de la Francophonie dès ce midi sur TV5 : 25h de direct, 23 destinations du globe.

Evénement dans le PAF ce jeudi et demain. Le Tour du monde de la Francophonie ,c’est 25h de direct, 23 destinations du globe, 23 émissions de 52 minutes.

Les animateurs de TV5MONDE et des chaînes partenaires se succèderont à l’antenne durant toute la durée du programme. Chacun étant dans une ville présente sur l’un des fuseaux horaires, ils se passeront toutes les heures le relais.

Ce Tour du monde de la Francophonie débutera à Paris, se poursuivra ensuite à Abidjan, Genève, Bruxelles, Cayenne, Basse-Terre, Montréal, Nouvelle- Orléans, Moncton, Vancouver, Papeete, Auckland, Nouméa, Sydney, Séoul, Pékin, Phnom-Penh, Mumbai, Lahore, Saint-Denis, Antananarivo, Beyrouth et se termina à Kinshasa.

Chaque présentateur recevra en plateau des personnalités francophones du pays où il se trouve, issus du monde artistique, culturel, sportif, scientifique et politique.

Le coup d’envoi du Tour du Monde de la Francophonie sera donné à 13 heures par Guillaume Durand et Silvia Garcia depuis le toit terrasse de TV5MONDE à Paris. Cette première étape ouvrira les 25 heures de direct qui se succèderont autour de la planète en suivant les 24 fuseaux horaires.. En compagnie de personnalités, ils évoqueront les grands enjeux du monde francophone d’aujourd’hui. Parmi les invités : Dany Laferrière, écrivain et académicien, Danièle Thompson, scénariste et réalisatrice, Vincent Delerm, chanteur, Marc Lévy, romancier, Pierre Hermé, chef Pâtisssier, Daniel Rondeau, écrivain et diplomate, Fouad Laroui, écrivain, Yann Queffélec, écrivain, ainsi que Yves Bigot, directeur général TV5MONDE. Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie, sera en duplex des Nations-Unies tout comme Jean-Baptiste Lemoyne secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères se joindra également à l'émission, pour un duplex de quelques minutes.

Afin d'inaugurer le lancement de ce "Tour du Monde de la Francophonie", Jean-Charles de Castelbajac, concepteur de l’identité visuelle de l’émission, réalisera une performance in situ, à l’identique des destinations qu’il a créées pour l'occasion.