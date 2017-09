Tournage de la saison 2 du programme jeunesse Yétili.

Le tournage de la deuxième saison du programme jeunesse Yétili a débuté pour France 5.

Le yéti est de retour pour conter de nouvelles histoires à ses deux acolytes, les petites souris Nina et Léon. Yétili fera découvrir aux enfants de nouveaux auteurs et illustrateurs de la littérature jeunesse, venus de France et d'ailleurs Des auteurs francophones tels que Beatrice Alemagna, Stéphanie Blake, Serge Bloch, Marc Boutavant, Claude Boujon, Rebecca Dautremer, Jacques Duquennoy, Bruno Heitz, Anne Herbauts, Delphine Perret ou encore Anaïs Vaugelade. Mais aussi des auteurs anglophones comme Kate Beaton, Anthony Browne, Chris Haugthon et Maurice Sendak.

Notre conteur initiera également les lecteurs en herbe à la littérature polonaise, belge, canadienne et italienne.

Dans cette nouvelle saison, ce yéti au grand coeur explorera différents procédés de lecture autour de 50 livres sous toutes leurs formes : albums, livres accordéon, bandes dessinées, livres sans textes et livres kamishibaï. Autant de possibilités d'aborder de nouvelles thématiques dans des univers graphiques éclectiques.

49 épisodes de 7 minutes + 1 épisode spécial Noël de 26 minutes.

Production : Darjeeling et Moving Puppet.

Série créée par Séverine Gégauff-Lebrun.

Crédit photo © Nathalie Guyon -FTV.