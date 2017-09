Tournage de Nu, future série sur OCS, produite par CAPA Drama.

Tournage de la série NU, produite par CAPA Drama pour une diffusion sur OCS.

Réalisateur : Olivier Fox.

Avec Satya Dusaugey (rôle de Frank), Malya Roman (rôle de Lucie), Brigitte Faure (rôle de Nathalie), Vincent Solignac (rôle de Serge), Sébatien Barrio (rôle de Pujol).

En 2026, un changement radical impose à tout le monde de vivre nu dans une France pacifiée et apaisée. Mais le meurtre d'une jeune femme retrouvée habillée ravive les tensions. L’enquête est confiée à une jeune inspectrice qui collabore avec son ex partenaire, juste sorti du coma dans lequel il était tombé à l’époque... où tout le monde portait encore des vêtements.

Note de l'auteur - réalisateur :

Dans notre monde complexe et multiforme, une idée semble s’enraciner avec force, comme une solution à tous nos problèmes : la transparence. Si on sait tout sur tout et tout le monde, il n’y aura plus de soucis, de menaces, d'insécurité.... Mais est-ce vrai ? Que se passerait-il, si littéralement, les individus que nous sommes étaient tous obligatoirement « mis à nu » ?

Dans un futur proche, en 2022, afin de lutter contre le sentiment d’insécurité et contre les diverses menaces terroristes, les gouvernements européens (à l’exception des anglais bien sûr) décident de prendre une mesure drastique : En public, les citoyens doivent être nus, afin d'assurer une complète transparence. Il s’agit de vérifier immédiatement si un individu ne cache pas ses mauvaises intentions, des armes, une ceinture de C4, etc.... La vérité et la non dissimulation deviennent la norme.

Ce bouleversement total est diversement vécu dans la société où la stricte application de la nouvelle loi se fait à marche forcée. Les gens sont heureux, en apparence. Finis la déprime, la lassitude, le sentiment d’insécurité, les violences et le terrorisme. Liberté, Egalité, Nudité... Le monde va mieux grâce à la transparence... en théorie.

C’est dans ce monde que Frank Fisch se réveille quelques années plus tard, en 2026. C'est un policier tombé dans le coma depuis 8 ans (suite à une intervention policière qui a mal tourné, avant la promulgation de la « Loi nue ») et qui n’a donc connu que le monde tristement habillé qui est le nôtre actuellement.

Pour Frank, la surprise est totale. Comment s'adapter ? Comment retrouver sa vie d'avant, son travail dans la police, sa famille ? Son parcours va devenir une véritable mise à nue, une épreuve initiative vers la vérité ou toutes ses certitudes vont être chamboulées.

Dans ce contexte, le meurtre d'un militant de la première heure de la transparence crée un véritable traumatisme dans la population. Frank et Lucie vont mener l'enquête, comme les véritables policiers (nus) qu'ils sont et découvrir d'inavouables vérités.