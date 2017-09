Tout le monde joue avec la mémoire, en direct le 17 octobre sur France 2.

Mardi 17 octobre à 21 heures sur France 2, nouvelle édition de Tout le monde joue avec la mémoire. Michel Cymes et Nagui vous proposent d’évaluer et d’entraîner votre mémoire en direct et de découvrir les astuces simples pour booster vos capacités au quotidien.

Une soirée en direct avec :

- Des exercices ludiques de mémorisation en images, en musique et dans l’espace !

- Des explications sur le fonctionnement de la mémoire, ce qui peut parfois la perturber ou au contraire ce qui la stimule.

- Des moyens mnémotechniques et des astuces pour mieux retenir les choses.

- Des histoires et des performances en plateau de personnalités à la mémoire extraordinaire !

En plateau, 6 célébrités de tous les univers ont accepté de jouer le jeu et de tester leurs facultés de mémorisation.

Grâce à l’application gratuite TLMJ pour tablettes et smartphones, les téléspectateurs pourront eux aussi répondre aux questions en direct, s’évaluer et comparer leurs résultats ! Les utilisateurs auront la possibilité de partager leur score sur les réseaux sociaux à la fin de l'émission. Avant l’émission, l’application est disponible avec des séries d’exercices pour s’entraîner et exercer sa mémoire. Et pour ceux qui le souhaitent, un papier et un crayon suffisent pendant le direct !