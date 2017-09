TV5MONDE dément formellement des propos tenus par le collectif Sassoufit, à propos de Françoise Joly.

TV5MONDE, la chaîne culturelle francophone mondiale, dément formellement les propos tenus par le collectif Sassoufit.

Dans un mail diffusé auprès des rédactions françaises, le collectif dénonce la présence de Françoise Joly, rédactrice en chef et présentatrice de l'émission Internationales de TV5MONDE, comme invitée dans la délégation du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, lors de la prochaine assemblée générale des Nations-Unies.

Yves Bigot, directeur général de TV5MONDE et Françoise Joly démentent fermement ces allégations, circulant depuis le vendredi 15 septembre par mail ainsi que sur les réseaux sociaux, dont l'objectif est de nuire à l'indépendance et l'intégrité des journalistes de TV5MONDE et à la chaîne.

Voir ci-dessous :