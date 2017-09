Un Conseil d’Administration extraordinaire de France Télévisions s’est réuni à la suite de la présentation du projet de loi de finances.

Un Conseil d’Administration extraordinaire de France Télévisions s’est réuni ce jeudi 28 septembre 2017 à la suite de la présentation du projet de loi de finances, annonce le groupe audiovisuel public.

Les annonces concernant France Télévisions se traduisent par une diminution de 47,8 millions d’euros par rapport à la prévision 2018 du Contrat d’Objectifs et de Moyens, et de 55,6 millions d’euros par rapport au budget 2017.

La confirmation de ces diminutions à l’issue de la discussion de la loi de finances constituerait une remise en cause du Contrat d’Objectifs et de Moyens signé en Décembre 2016 et impliquerait le réexamen approfondi des engagements et obligations de France Télévisions.

Le Conseil d’Administration de France Télévisions engage dès à présent une réflexion stratégique au travers de ses comités stratégique et d’audit pour instruire et anticiper les conséquences de cette situation sur le court et le moyen terme.