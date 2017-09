Un jour un destin consacré à Jean-Paul Belmondo ce soir.

Jean-Paul Belmondo, l'enfant terrible. Un film inédit de Agnès Hubschman, présenté par Laurent Delahousse ce dimanche 10 septembre à 22h40.

Son nom est une légende du septième art. Jean-Paul Belmondo a tourné près de soixante-quinze films avec les plus grands cinéastes, tenu dans ses bras les plus belles actrices, joué dans une trentaine de pièces de théâtre… Roi du box-office, icône de la Nouvelle Vague, cascadeur hors norme, acteur caméléon capable de passer de Jean-Luc Godard à Gérard Oury, d’À bout de souffle à L’As des as.

Sa gouaille sympathique, sa nonchalance pétillante et son style flamboyant ont marqué un demi-siècle de cinéma français. Voici l’histoire d’un jeune homme de bonne famille qui n’a jamais cessé de vouloir plaire à son père sculpteur et dont la vie et la carrière ont été rythmées par le goût de la liberté et de l’amusement… L’histoire d’un enfant terrible qui, au départ, avait un autre rêve.

Via France 2 : "Faisant la part belle aux archives et aux témoignages des proches (Charles Gérard, Claudia Cardinale, Claude Lelouch, le cascadeur Rémy Julienne, le metteur en scène Bernard Murat), ce numéro d’Un jour, un destin dessine le portrait délicat de ce « tendre voyou », sans éluder les zones sombres de sa vie (la mort accidentelle de sa fille Patricia, ses divorces, l’échec cuisant de son Stavisky, l’AVC), mais tout en respectant « l’extravagante pudeur » de Jean-Paul Belmondo, selon les termes de l’actrice Béatrice Agenin, sa partenaire au théâtre dans Kean ou Cyrano de Bergerac. Intime sans jamais être impudique, l’émission est surtout l’occasion de parcourir cinquante ans de films cultes, de duels au sommet (avec Jean Gabin dans Un singe en hiver ou Alain Delon dans Borsalino), de cascades ahurissantes (au-dessus du métro dans Peur sur la ville, sur le toit d’un avion dans L’Animal), qui sont autant de savoureuses madeleines nostalgiques offertes, toutes générations confondues, aux nombreux fans du « Magnifique »."

Crédit photo © GAMMA.