Un jour un destin : numéro inédit consacré le 8 octobre à PPDA.

Dimanche 8 octobre sur France 2, après le film programmé en soirée, portrait inédit du journaliste Patrick Poivre d'Arvor. Un numéro d'Un jour un destin, rendez-vous présenté par Laurent Delahousse.

Un film de Fanny Guiard-Norel, qui sera suivi d'un entretien entre Laurent Delahousse et PPDA.

Patrick Poivre d’Arvor a commencé à rêver très tôt à une vie d’aventure… Dès l’âge de 7 ans en réalité… Sans savoir à ce moment là qu’elle emprunterait la voie du journalisme. La lecture a nourri son imaginaire et sa détermination à échapper au milieu dans lequel il grandissait. Cette idée d’un destin hors norme ne l’a plus jamais quitté… Il a tout mis en œuvre pour y parvenir, en travaillant évidemment mais aussi en cultivant la différence et en soignant les apparences.

Comment Patrick Poivre d’Arvor est-il devenu l’un des journalistes les plus influents, à la tête du 20 heures pendant vingt-huit ans, sur Antenne 2 puis sur TF1 ? Quel a été le prix à payer de cette exposition médiatique si forte pour lui et pour ses proches ? Enfin, de quelle manière la présentation du journal télévisé a-t-elle pris fin le 10 juillet 2008 ?

Ce sont quelques-uns des chapitres d’une vie où le romanesque et le tragique se mêlent.

Crédit photo © Christophe Brachet.