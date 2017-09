Un numéro de Stupéfiant entièrement consacré à Yves Saint-Laurent le 9 octobre.

Le deuxième numéro de Stupéfiant ! sera entièrement consacré au créateur Yves Saint-Laurent. Lundi 9 octobre à 23 heures sur France 2.

Son compagnon Pierre Bergé, disparu il y a quelques semaines, a voulu les deux magnifiques musées qui ouvrent leurs portes ces jours-ci, à Paris et à Marrakech. Stupéfiant ! s’immergera dans l’univers de Saint Laurent : avec les femmes qui l’ont côtoyé et qui sont devenues ses muses ; au Maroc dont il est tombé éperdument amoureux et qui n’a cessé de l’inspirer. Et découverte des dessins interdits de Saint Laurent, des dessins érotiques, jamais vus auparavant.

Carla Bruni et Jean-Paul Gaultier seront présents pour évoquer YSL.

Présenté par Léa Salamé.

Produit par Bangumi - Laurent Bon.