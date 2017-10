Le sommaire du numéro de Stupéfiant entièrement consacré à Yves Saint-Laurent ce lundi.

Le deuxième numéro de Stupéfiant ! sera entièrement consacré au créateur Yves Saint-Laurent. Ce lundi 16 octobre à 23h05 sur France 2. Carla Bruni et Jean-Paul Gaultier seront présents pour évoquer YSL.

Les femmes d’Yves Saint Laurent – par Aurélia Perreau : Yves Saint Laurent a changé l’allure des femmes du XXème siècle. Il a accompagné leur émancipation. Mais qui étaient celles qui l’entouraient ? Qui l’inspiraient ? Qui le faisaient rire ? Stupéfiant ! a rencontré Catherine, Betty, Victoire, Amalia ou Colette, ses mannequins, ses muses, ses collaboratrices ou « oiseaux de nuit »…

Les dessins interdits de Saint Laurent – Par Gabriel Garcia : Le génie de Saint Laurent, c’était son coup de crayon. On connaît son talent pour dessiner la silhouette de la femme mais on ignorait qu’il croquait aussi les hommes. Des dessins érotiques, des dessins interdits dont Stupéfiant ! a retrouvé la trace…

La Brigade du Stup – Par Loïc Prigent : Saint Laurent c’est aussi une entreprise de luxe internationale. Un empire au succès colossal dans la mode, le parfum, le maquillage. Loïc Prigent nous livre les secrets de la marque.

Le Maroc d’Yves Saint Laurent – par Elisa Hélain : En 1966, Yves Saint Laurent découvre Marrakech avec Pierre Bergé. C’est un choc. Dès l’année suivante, le couple va y acheter une maison. Et deux fois par an, le styliste va s’y cloîtrer pour dessiner ses collections. Stupéfiant ! vous raconte le Marrakech de Saint Laurent et comment cette ville a bouleversé son art.

Présenté par Léa Salamé.

Produit par Bangumi - Laurent Bon.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 2.