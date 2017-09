Une semaine braquages sur Canal+ Cinéma.

La chaîne CANAL+ CINÉMA va consacrer toute une semaine au « film de braquage », genre à la fois universel et indémodable qui, loin de se limiter au seul cinéma américain, essaime partout en Europe.

Le cinéma français n’est pas en reste, comme le démontre le documentaire exclusif HOLD-UP ! de Marius Doïcov avec des intervenants comme Olivier Marchal, Sami Bouajila et bien d’autres encore.

La programmation du 9 au 13 octobre :

Lundi 09 à 20H50 : COMANCHERIA. Après la mort de leur mère, Tanner Howard, fraîchement sorti de prison, et son frère Toby cherchent à éviter la saisie de la propriété familiale. Ils décident de braquer plusieurs agences de la banque qu’ils doivent justement rembourser. Les frères Howard imaginent qu’en dérobant à chaque fois de petites sommes, le FBI ne s’emparera pas de l’affaire. En effet, en raison des maigres butins, le FBI laisse les forces de police locales prendre en charge ce dossier. Il arrive sur le bureau du ranger Marcus Hamilton, bien décidé à mettre fin à leurs agissements. A la veille de prendre sa retraite, il se lance à leurs trousses, avec son adjoint Alberto

Lundi 9 à 22H25 : HOLD UP ! AUTOPSIE DU BRAQUAGE AU CINÉMA. Le grand banditisme n'a cessé d'inspirer le cinéma et le film de braquage est rapidement devenu un genre à part entière, avec ses figures et ses codes. Ce documentaire, écrit par Stéphane Moïssakis et réalisé par Marius Doïcov, radiographie le film de braquages et analyse la fascination qu'il exerce sur le public bien sûr, mais aussi sur les réalisateurs et les scénaristes.

Mardi 10 à 20H50 : INSAISISSABLES.

Mardi 10 à 22H40 : INSAISISSABLES 2. Après leur spectaculaire braquage de banque à distance, un an auparavant, où ils avaient réussi à déjouer les plans du FBI, les Quatre Cavaliers, surnommés "les Robin des bois des temps modernes", sont chargés d'une nouvelle mission par "l'Œil", sous la responsabilité de Dylan Rhodes. Il s'agit d'infiltrer la société Octa, dirigée par un homme d'affaires corrompu, qui vole des informations sur les utilisateurs de son nouveau logiciel.

Mercredi 11 à 20H50 : POINT BREAK. Ancienne légende du motocross, Johnny Utah vient d’intégrer le FBI. Au même moment, le Bureau fédéral enquête sur une série de cambriolages spectaculaires commis aux quatre coins du monde et qui déstabilisent les places financières internationales... Utah acquiert la conviction que ces braquages sont le fait de polyathlètes de l’extrême qui tentent le fameux "8 d’Ozaki", une série de huit exploits surhumains dont la réussite est censée conduire au Nirvana. Utah va devoir infiltrer cette bande de criminels d’un genre nouveau, emmenée par le charismatique Bodhi.

Jeudi 12 à 20H50 : HEAT. Los Angeles, années 1990. À la tête d'une bande formée d'amis de longue date et d'une nouvelle recrue, Waingro, Neil McCauley attaque un fourgon blindé pour s'emparer d'une somme importante en obligations. Mais Waingro perd son sang-froid et abat les trois convoyeurs. Neil décide de l'éliminer, mais il parvient à s'échapper. Pendant ce temps, le lieutenant Vincent Hanna et son équipe remontent la piste des braqueurs. Commence alors un bras de fer entre le flic et le truand.

Vendredi 13 à 20H50 : INSIDERS.