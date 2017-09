Une soirée consacrée à l'imprimerie samedi 14 octobre sur ARTE.

Samedi 14 octobre, soirée spéciale sur ARTE avec trois documentaires inédits consacrés à l’origine de l’imprimerie, son patrimoine et son futur.

20h50 Gutenberg, l'aventure de l'imprimerie

Documentaire-fiction français de Marc Jampolsky.

Au XVe siècle, la naissance de l’imprimerie, entre Strasbourg et Mayence, favorise un accès inédit à la connaissance et révolutionne le monde. Cette épopée documentaire met en lumière son inventeur, Gutenberg, génie visionnaire, obstiné, querelleur et habile en affaires, comme les stratégies et les moyens déployés au fil de sa prodigieuse aventure.

22h15 Manuscrits en péril

Documentaire allemand.

Sans les passionnés de livres, la sagesse des Anciens, de l’antiquité au Moyen Âge, serait aujourd’hui perdue. Collectionnant et copiant des écrits dans une véritable course contre le temps et l’oubli, ces amateurs de savoir se sont élevés contre la barbarie et l’ignorance, parfois en risquant leur vie. Ce sont des héros méconnus de notre histoire.

23h05 Imprimante 3D, le futur est en marche ?

L’impression 3D permet de fabriquer en une vitesse record des formes complexes, avec une profusion d’applications. Bien des chercheurs voient dans cette technologie la clé de la prochaine révolution industrielle. Qu’en est-il réellement ? À l’aune de ce progrès, à quoi ressembleront nos futures usines, et quelles seront les conséquences sur les ux mondiaux de marchandises ? Ce film nous emmène dans un passionnant voyage auprès des inventeurs, des producteurs et des utilisateurs de cette technique étonnante.

Crédit photo © Georg Misch/Seppia/Mischief Fi