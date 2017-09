Une soirée gros nanars le 26 septembre prochain sur Ciné FX.

Mardi 26 septembre dès 20h50, CINÉ FX vous propose une programmation spéciale afin de prolonger l’expérience de La Nuit Nanarland Deux avec la diffusion de 2 films rentrés dans l’histoire du nanar.

À 20h50, retrouvez un space opéra qui sonne faux avec Alerte dans le Cosmos, puis à 22h25, un Frankenstein version japonaise opposé au kaiju Baragon dans Frankenstein conquiert le Monde.

Alerte dans le cosmos (Canada - 1979) : Sous la coupole bleue ciel, New Washington vit dans une harmonie parfaite. Une société hautement avancée a aménagé sur la Lune où elle n'a pas voulu transporter les conflits des terriens. Planète paisible, beaucoup trop pour Omus, l'arrogant empereur de Delta III. Ce renégat venu du fin fond de l'espace lance contre New Washington sa flotte de vaisseaux spatiaux et son armée de robots. Omus lance un ultimatum aux habitants de New Washington : si la ville et la planète-mère refusent de capituler, elles seront anéanties. Il ne reste qu'une chance, une seule : le vaisseau défensif Starstreak.

Frankenstein conquiert le monde (Japon -1965) : Seconde Guerre mondiale. Des soldats allemands découvrent le coeur de Frankenstein et le transfèrent vers Hiroshima, juste avant la destruction de la ville par les Américains. Une dizaine d'années plus tard, un enfant, qui vagabonde près des ruines du laboratoire où était conservé le fameux organe, pique la curiosité d'une femme médecin. Elle découvre que, pour survivre, il a du ingurgiter tout et n'importe quoi, notamment le coeur radioactif du monstre. Il se métamorphose, grandissant démesurément. Traqué par l'armée, l'enfant géant se réfugie dans les montagnes. Mais voilà que surgit un monstre antédiluvien, Baragon...