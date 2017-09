Une spéciale Gauguin pour la première de la saison de Stupéfiant !

Lundi 2 octobre à 23 heures sur France 2. Léa Salamé et toute l’équipe de l'émission reviennent pour célébrer le beau, le rock, les icônes, le populaire et toutes les composantes de la culture. Bref, pour éclairer l’art de façon… stupéfiante.

Le premier Stupéfiant ! de la saison sera entièrement consacré à Paul Gauguin. Le peintre, précurseur de l’art moderne, est incontournable en cette rentrée. Vincent Cassel l’interprète au cinéma dans un film (en salles le 20 septembre) et le Grand Palais lui consacre une exposition-événement à partir du 11 octobre. C’est donc dans la nef du Grand Palais, alors que les œuvres du maître sont en plein accrochage, que Léa Salamé reçoit Vincent Cassel et vous présente nos histoires stupéfiantes…

Dans les coulisses d’une exposition - Par Guillaume Auda : Pendant 3 mois, le Grand Palais va exposer une grande partie de l’œuvre de Paul Gauguin. Des centaines de tableaux, dessins ou sculptures prêtés par des musées ou collectionneurs du monde entier et qu’il faut acheminer dans des conditions de sécurité drastiques. Un incroyable défi que Stupéfiant ! a pu suivre au plus près.

Le tableau le plus cher du monde ? - Par Elise Le Bivic : Il y a deux ans, coup de tonnerre dans le monde de l’art : Nafea faa ipoipo? (Quand te maries-tu?), un tableau peint par Gauguin en 1892 à Tahiti est vendu lors d'une transaction privée. L’acheteur, ce serait le Qatar, avec un prix de vente de 300 millions de dollars. Cela en ferait le tableau le plus cher de l’histoire ! Mais cet été, on apprend que l’affaire est peu plus compliquée que cela. Stupéfiant ! a mené l’enquête…

Sur les traces de Gauguin, le Polynésien - Par Julien Beau : Paul Gauguin a vécu les dix dernières années de sa vie en Polynésie. Il était venu chercher un retour à la vie sauvage, il va y peindre ses plus grands chefs-d’œuvres mais va laisser une sulfureuse réputation : celle d’un rebelle, sombrant dans l’alcool et la drogue, et même accusé de pédophilie… De Tahiti aux Iles Marquises, Stupéfiant ! a retrouvé les traces du peintre du bout du monde…

Crédit photo © Nathalie guyon