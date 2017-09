Vente des accessoires et meubles de la série Un village français.

Le Parc de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne (93), lieu de tournage de la (très bonne !) série "Un Village français", diffusée sur France 3, ouvrira exceptionnellement ses portes au public dimanche 17 septembre pour une Grande Brocante des accessoires et meubles et la visite des décors de la série.

La série a longtemps installé ses caméras au Parc de Maison Blanche. Le tournage de l'ultime saison s'est achevé cet été pour France 3. A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, une grande brocante est organisée.

Des visites guidées de plusieurs décors de la série seront également proposées, et commentées par les décorateurs qui ont participé à l'aventure "Un Village français". Plusieurs comédiens ont confirmé leur venue.

La brocante est également l’occasion de découvrir cet ancien site hospitalier du début du XXème siècle au patrimoine architectural et naturel remarquables. Le Parc de Maison Blanche est un ensemble architectural unique: le château et sa façade néo-Louis XIII à l'entrée, les pavillons de l'allée centrale de style pittoresque régionalisant ou Art déco, les pavillons réalisés par Louis Morin-Goustiaux et leur architecture de brique et de métal.

Dimanche 17 septembre 2017, ouverture de 10h00 à 18h00, 7 avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly sur Marne.