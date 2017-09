Vice Media France : Ariel Wizman nommé Directeur du contenu créatif.

VICE Media France annonce l’organisation d’un pôle de création de contenu qui aura pour mission d’enrichir et d’optimiser les lignes éditoriales des sites internet, de la chaîne de télévision VICELAND, des réseaux sociaux et des vidéos, et de proposer ainsi une offre diversifiée et dédiée à son cœur de cible : les millennials.

Dans sa volonté d’étendre l’offre de VICE Media en France et de consolider sa position de groupe médiatique à 360°, voix significative et alternative pour la jeunesse, Nicolas Bonard a nommé Ariel Wizman au poste de Directeur du contenu créatif, Florence Willaert au poste de Directrice de la rédaction et Reza Pounewatchy au poste de Directeur de la production vidéo.

Lancé en 2007, VICE Media France est devenu une plate-forme multimédia pour la jeunesse du monde entier à travers le digital, le mobile, les réseaux sociaux et la télévision. Construit autour d’un réseau de chaînes digitales couvrant l’actualité, la culture, la technologie, la mode et bien d’autres, le groupe a lancé l’année dernière la chaîne de télévision – VICELAND – en partenariat avec Canal+ ainsi qu’une chaîne sur la plate-forme Discover de Snapchat.

Ariel Wizman, Florence Willaert et Reza Pounewatchy vont superviser tous les éléments de la production éditoriale et vidéo pour les plate-formes du groupe en France, en plus de Youtube, Dailymotion, Facebook et Twitter.

« Cette équipe éditoriale va nous permettre d’accélérer les synergies multi-écrans de notre offre et de nourrir un écosystème de verticales au sein des sites digitaux, des réseaux sociaux et de la nouvelle chaîne Viceland » a déclaré Nicolas Bonard, PDG de VICE Media France. «

Ariel Wizman, Directeur du contenu créatif, va conseiller les équipes et donner une impulsion et une vision éditoriale innovante. Florence Willaert, Directrice de la rédaction, va définir le contenu éditorial des différents sites de VICE Media France. Reza Pounewatchy, Directeur de la production vidéo, va superviser les productions digitales et télévisées pour les sites et la nouvelle chaîne Viceland.