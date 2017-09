Le palmarès détaillé du Festival de la fiction de La Rochelle 2017.

Depuis le milieu de la semaine et jusqu'à ce dimanche, 19ème édition du Festival de la fiction TV, installé à La Rochelle (Saint-Tropez les premières années). Le jury était présidé cette année par la comédienne Sylvie Testud. A ses côtés, notamment l'acteur Loup-Denis Elion et le réalisateur Julien Despaux. L'annonce du palmarès a eu lieu samedi soir.

Meilleur téléfilm : "La Consolation" (France 3)

Réalisation : Magaly Richard-Serrano

Scénario : Magaly Richard-Serrano, Flavie Flament

Avec Lou Gable, Léa Drucker, Emilie Dequenne, Xavier Mathieu, Patrick Préjean, Phillip Schurer, Hervé Pierre

À 13 ans, elle est violée par le photographe adulé et désespérément en recherche de l’amour d’une mère manipulatrice. Longtemps elle occultera et l’adulte paye lourdement, jusqu’à la consolation venue avec une photo tombée d’un album : celle d’une si jolie petite lle en robe rose et au regard incroyablement triste. Le livre suit, pas le procès, puisqu’il y a prescription.

Série format 90 minutes - Collections : "Les petits meurtres d'Aghata Christie"(France 2)

Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie Frenck,

Série 52 minutes : "La Forêt" (France 3)Avec Samuel Labarthe, Suzanne Clément, Alexia Barlier, Frédéric Diefenthal, Patrick Ridremont, Nicolas Marié

À Montfaucon, petit village paisible des Ardennes, tout a basculé depuis que Jennifer, une ado du village, a été retrouvée morte dans la forêt. Le lieutenant Musso et le capitaine Decker mènent l’enquête, quand les deux meilleures amies de Jennifer disparaissent à leur tour. Peu à peu, tout le monde soupçonne tout le monde...

Série 26 minutes : "Ramdam" (ARTE)

Avec Lyes Salem, Sid Ahmed Agoumi, Yamin Dib, Thaïs Kirby, Stéphan Metzger, Farida Ouchani, Matthias Quiviger Adama Bathily, Anissa Allali, Hassan Zahi, Eric Le Roch, Younes Boucif, Imène Mimoune, Walid Ghezzoul

Mont-de-Marsan, petite ville tranquille des Landes, ses terrains de rugby, son foie gras arrosé d’Armagnac... et sa mosquée. Une mosquée au cœur d’une cité populaire dont Amine, l’Imam du quartier et parisien d’origine, s’occupe du mieux qu’il peut. Mais entre ses problèmes de couple, des rugbymen qui veulent transformer la mosquée en salle des fêtes pour leur troisième mi-temps et les dèles plus délirants les uns que les autres, notre Imam regrette parfois la capitale... Parce qu’à côté de Mont-de-Marsan, Montfermeil c’était St-Trop ! Entre prosternations et escarmouches, des personnages de toutes confessions s’agitent et se confrontent autour de cette mosquée... Des affrontements tour à tour ridicules et héroïques, hilarants et dramatiques, qui vont transformer la vie de notre Imam en un sacré Ramdam !

Fiction européenne : "Gnome" (République Tchèque)

Cette série comique atypique narre la vie quotidienne d’une famille ordinaire qui, comme souvent, est perpétuellement insatisfaite.

Meilleure fiction francophone étrangère : "Plan B" (Québec)

Et si c’était possible de faire marche arrière dans le temps pour modi er le cours des événements et changer sa destinée ? Et si une deuxième chance nous était offerte ? Et si c’était possible grâce à Plan B...

Prix d’interprétation masculine : Yann Gael dans « Le Rêve français » (France 2)

Le Rêve Français est avant tout une ction basée sur des faits réels, saga à la fois sociale et romanesque qui, à travers les destins mêlés de deux familles guadeloupéennes, dévoile une partie cachée ou ignorée de notre société. Dans les années soixante, le BUMIDOM (Bureau pour le développement des Migrations dans les Départements d’Outre-Mer) favorisait le départ de nombreux Antillais et Réunionnais attirés par une « France rêvée » et fuyant ainsi la misère provoquée entre autres par la fermeture des usines à sucre. Bien que venant d’un département français, certains, victimes d’une émigration forcée et politique, d’autres, artisans de leur propre exil, découvrent en métropole une réalité bien différente de celle qu’ils avaient imaginée...

Prix d’interprétation féminine : Anne Charrier dans « Prêtes à tout » (France 2)

Aline et Nadia sont deux femmes françaises et pourtant étrangères l’une à l’autre. Leurs univers sont étanches et tout les sépare : leurs origines, leur classe sociale, leurs convictions et leur mode de vie. Face à la drogue, elles sont pourtant brutalement confrontées au même dé : sauver leurs ls de la prison, puis de la mort... Seul point commun entre elles : l’amour maternel, qui va les conduire à remettre leurs préjugés en question et à s’allier jusqu’à former un duo complice et... prêt à tout.

Scénario : Mention particulière (TF1)

Avec Marie Dal Zotto, Bruno Salomone, Hélène De Fougerolles

Laura, 21 ans, a décidé de passer son bac comme n’importe quelle jeune lle de son âge ; sauf que Laura n’est pas tout à fait comme les autres. Trisomique, elle doit braver les dif cultés, les doutes de son entourage et le regard parfois cruel des autres ; épreuve après épreuve, entre émotion et comédie, Laura se bat pied à pied pour arracher une chance qu’on voudrait lui refuser et vivre la vie qu’elle s’est choisie.

Meilleur espoir féminin : Marie Dal Zotto dans Mention particulière (TF1)

Série web et digitale : Les engagés, écrite par Sullivan Le Postec.

Crédit photo: © Thierry Langro / Escazal Films