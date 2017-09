Zemmour et Naulleau de retour le 11 octobre sur Paris Première.

Un bon gros mois après la rentrée, retour de Zemmour et Naulleau sur la chaîne Paris Première. Lancement de la saison le 11 octobre en première partie de soirée.

Chaque mercredi, Éric Zemmour et Éric Naulleau passeront l'actualité politique au crible.

"Des débats passionnés et passionnants avec des invités qui défendent leurs opinions sans langue de bois. Zemmour et Naulleau c'est aussi le regard d'Alba Ventura sur les coulisses de la vie politique. Un rendez-vous intelligent animé et arbitré par Anaïs Bouton", communique le diffuseur.

Crédit photo © Denis Rouvre - Paris Première.