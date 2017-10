Un reportage de Leslie Benzaquen, James de Caupenne et Anne Cohen, programmé à la suite du journal de 13 heures ce midi sur France 2.

13h15 le samedi a suivi le quotidien de Jean-Paul, le plus célèbre marchand de frites du Nord. Depuis 49 ans, il parcourt la région au volant de ses baraques à frites. La plus connue c'est la friterie Momo, celle du film de Dany Boon, Bienvenue Chez les Chtis. Mais Jean-Paul a bien d'autres cordes à son arc. Il est également le « friteur » attitré du Racing Club de Lens, et ça depuis 1976.

Fils de mineur, Jean-Paul est parti de rien. Il a bâti son empire à la sueur de son front.