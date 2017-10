40 ans du choeur de l'orchestre de Paris : concert diffusé le 10 novembre sur France 2.

Il y a quelques mois, le Chœur de l’Orchestre de Paris a fêté ses 40 ans d’existence à la Philharmonie de Paris.

Pour célébrer 4 décennies de communion par le chant et la création, le Chœur de l'Orchestre de Paris a choisi d'interpréter le Te Deum de Berlioz qui tient une place particulière dans l'histoire de la formation. C'est avec cette même œuvre qu'ils se sont produits pour la première fois en 1976.

Concert à voir ou enregistrer dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre, à 00h15 sur France 2.

Le Chœur de l’Orchestre de Paris est né d’un désir du chef d’orchestre Daniel Barenboim, alors qu’il vient tout juste d’arriver à l’Orchestre de Paris en 1975, d’associer des chœurs aux concerts symphoniques. Il ne lui faudra qu’un an pour que le chœur prenne forme et donne son premier concert. Pour réaliser ce projet, il a fait appel au compositeur et chef de chœur Arthur Oldham, unique élève de Benjamin Britten. Lionel Sow, le chef de chœur depuis 2011 a lui aussi apposé sa marque à la formation. Il développe un partenariat avec les conservatoires d’arrondissements et accueille des adolescents et jeunes adultes en son sein. Il crée également un chœur d’enfants.

Ici, les formations du Chœur de l’Orchestre de Paris rassemblent leurs 300 voix pour l’occasion. Pour l’occasion, le chœur principal, l'académie du chœur, le chœur de chambre, le chœur de jeune et le chœur d'enfants s’unissent pour nous offrir le Te Deum composé par Hector Berlioz. En préambule, ils proposent d'interpréter la création mondiale de "La lumière et l’ombre" une œuvre pour orchestre, chœur d’adultes et d’enfants de Philippe Hersant commandée spécialement pour l’occasion par l’Orchestre de Paris.

Direction musicale : Bertrand de Billy.

Chef de Chœur : Lionel Sow.

Crédit photo © DR