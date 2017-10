A découvrir sur France 3 : les stations fantômes du métro parisien.

Le magazine Parigo va consacrer un numéro aux stations fantômes du métro, samedi 28 octobre à 12h05 sur France 3 Paris Île-de-France.

Bertrand Lambert vous emmènera dans des stations fantômes du métro. Sous nos pieds, dans ce labyrinthe des couloirs du métro, il existe un autre monde. Des stations dorment, oubliées, délaissées, abandonnées, transformées, certaines ont été ouvertes puis fermées… Le réseau compte 11 stations de métro parisien inutilisées et/ou inaccessibles.

Notamment :

Haxo (lignes 7bis et 3bis). Construite en 1921 sous le boulevard Serrurier, la station Haxo aurait du relier les stations Porte des Lilas (lignes 3 bis et 11) et le Pré-Saint-Gervais (ligne 7 bis) mais l'idée fût abandonnée et elle n'ouvrit jamais.

Porte des Lilas (lignes 7bis et 3bis). Située sur ce qui aurait dû être la ligne 3 ter, elle a subi le même destin que la station Haxo. Et pourtant elle a existé jusqu'en 1939 avec une navette Pré-Saint-Gervais - Porte des Lilas, mais sur une voie seulement. Depuis le début des années 80, elle s'est transformée en studio de cinéma ! On y a notamment tourné des séquences d'Amélie Poulain, Les femmes de l'ombre, Le Dernier Gang, Julie et Julia, Hors-la-loi, Lolo ...

Avec des images inédites, vous saurez tout sur l’histoire et les légendes de ces stations mythiques, et même leur avenir, annonce le diffuseur : certaines vont être transformées dans le cadre de Réinventer Paris.