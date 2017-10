A l'occasion du match OM - PSG, dispositif spécial de L'Équipe (web, presse et TV).

25 points pour le leader PSG, sur 27 possible, et 17 pour l’Olympique de Marseille, actuellement 4ème de Ligue 1. Ces deux équipes se rencontrent dimanche soir et à cette occasion, L’Équipe propose un dispositif spécial sur tous ses supports.

Envoyés spéciaux à Marseille dès ce samedi, 9 pages dédiées au match dimanche, et plus de 10 heures d’antenne !

Carine Galli et Pierre Nigay seront à Marseille dès aujourd'hui pour donner les premières clés du match et s’imprégner de l’ambiance aux abords du stade. Pour faire monter la température, la chaine L’Équipe diffuse, ce samedi à partir de 12h30, deux Marseille – Paris-SG de légende (1993 et 2003).

Dimanche, le journal dédie neuf pages au Classique, avec notamment un dossier sur ces Brésiliens qui ont marqué l’histoire des deux clubs ou encore l’œil d’Adil Rami sur Neymar et Unai Emery.

En parallèle, le site met lui aussi en avant plusieurs sujets inédits à découvrir tout le week-end.

Dimanche, dès 20 heures, Messaoud Benterki sera aux commandes de la chaîne L'Équipe, avec au programme l’avant-match, la rencontre commentée par Yoann Riou et Raphaël Sebaoun, ainsi que le grand debrief de L’Équipe du soir en compagnie notamment de Johan Micoud, Didier Roustan et Raymond Domenech.