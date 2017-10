A la découverte de l'Egypte ancienne dès le 13 novembre sur la chaîne Histoire.

À la découverte de l'Egypte ancienne. Une série documentaire inédite à découvrir tous les lundis à 20h40, du 13 novembre au 4 décembre sur la chaîne Histoire (groupe TF1).

L’épopée de l’Egypte ancienne s’étend sur plus de 5000 années qui ont façonné le monde. Remplie de sites spectaculaires et d’évènements épiques, c’est aussi une société qui n’a cessé d’évoluer, avec son lot d’inventeurs, de héros et héroïnes, de méchants, d’artisans et de pionniers.

Malgré le grand intérêt du public, personne n’a encore expliqué comment ces lieux, ces personnes et ces évènements s’imbriquent les uns avec les autres. Dans cette série de prestige produite pour la BBC, c’est ce que Joann Fletcher , égyptologue et professeure à l’Université de York vous propose en révélant les hauts et les bas de la civilisation égyptienne.