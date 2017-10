A voir dans les salles dès ce mercredi : Latifa, le coeur au combat.

Un documentaire de Cyril Brody et Olivier Peyon à découvrir dans quelques salles en Franc,e dès ce mercredi : Latifa, le cœur au combat.

L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle d’une mère devenue activiste. Quand son fils Imad est assassiné par un terroriste, Mohamed Merah, son monde bascule. Pourtant elle refuse de perdre espoir, et parcourt les villes de France dans un seul but : défendre la jeunesse des quartiers et combattre la haine avec la tolérance et l’écoute. Elle transforme ainsi chaque jour son destin