A voir fin novembre sur France Ô : le document inédit Malaria Business.

Un film documentaire inédit de Bernard Crutzen, narré par la comédienne Juliette Binoche, diffusé durant la dernière semaine novembre sur France Ô : Malaria Business.

En racontant l’histoire de l’Artemisia annua et de ceux qui se battent pour que cette plante soit largement diffusée, Malaria Business met au pied du mur les institutions qui prétendent lutter contre le paludisme depuis cinquante ans.

En 2017, la maladie continue de tuer un enfant toutes les deux minutes ; le parasite qui la provoque devient résistant à la plupart des médicaments, les moustiques développent des stratégies pour contourner les insecticides, et le vaccin promis pour 2018 ne sera finalement efficace que dans 30 % des cas. Pendant ce temps-là, des chercheurs, en majorité africains, révèlent qu’une simple tisane d’artemisia peut prévenir et soigner le paludisme avec une réelle efficacité. Utilisée en Chine depuis deux mille ans, cette plante est pourtant déconseillée par l’OMS et interdite en France et en Belgique.