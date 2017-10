Albums, clips, labels : Palmarès du Prix des Indés dévoilé ce lundi.

Ce lundi soir à Paris, à La Cigale, Didier Varrod, président du Jury, et Leïla Kaddour animeront la seconde édition du Prix des Indé.

Des récompenses seront décernées lors de cette cérémonie qui met à l’honneur la créativité et le dynamisme de la production musicale indépendante en France.

Le Prix des Indés sera retransmis en Facebook Live sur la page de Culturebox et sur le site dédié culturebox.fr/prixdesindes. France 4 diffusera la cérémonie sur son antenne le 18 novembre prochain à 23h50.

Rappel des nominations :

Album : CAMILLE - Oui - (Balulalo) ; VIANNEY - Vianney - (Tôt ou Tard) ; FRANÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS - Solide Mirage - (Domino Recording)

Album révélation : FISHBACH - A ta merci - (Les Disques Entreprise) ; LOMEPAL - Flip - (Grand Musique Management) ; POLO & PAN - Caravelle - (Hamburger records - EOS Records)

Album audacieux : GROUP DOUEH & CHEVEU - Dakla-Sahara-Session - (Born Bad Records) ; KRISMENN - 'N om gustumiñ deus an deñvalijenn - (World Village) ; JACQUES - A lot of Jacques et Dans la radio - (Pain Surprises)

Prix du Live : RONE - Création musicale à la Philharmonie de Paris le 14 janvier 2017 - (InFiné) ; DEPARDIEU - chante Barbara - Bouffes du Nord en février 2017 - (Because Music) ; M - LAMOMALI- Salle Pleyel en juin 2017 - (Labo M) ; GEORGIO- La tournée 2017 - (Panenka Music)

Clip : CASSIUS - Go up - (Ed Banger Records) ; THE BLAZE - Territory - (Animal 63) ; LOMEPAL - Pommade - (Grand Musique Management)

Prix du petit label : BORN BAD RECORDS ; INFINE ; MICROQLIMA