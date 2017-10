Animation : Jean-Baptiste Babin est nommé directeur général de Millimages.

Jean-Baptiste Babin rejoint le groupe Millimages en tant que directeur général associé, est-il communiqué.

Auparavant associé fondateur de Backup Films, où il était en charge de l’encadrement des productions audiovisuelles et dont il reste associé, Jean-Baptiste Babin aura pour missions de développer tous les segments d’activités du groupe Millimages: production, distribution internationale, merchandising et nouveaux medias.

Diplômé en droit de la Sorbonne et de l’ESSEC ainsi que du King’s College à Londres, Jean- Baptiste Babin a d'abord fait carrière en cabinet juridique (Sullivan & Cromwell, puis Allen & Overy), avant d'être en charge du Business & Legal pour la société de production TV et cinéma Elzevir Films. Il fonde le groupe Backup en 2002 avec David Atlan Jackson et Joel Thibout. Backup a financé et / ou produit plus de 400 longs métrages et séries TV.

Jean-Baptiste Babin considère que son arrivée chez Millimages «est une opportunité exceptionelle de rejoindre un des leaders mondiaux de l’animation. Millimages a développé des marques mondiales à l’instar de Molang, tout en produisant 100% français. Je suis très fier de devenir l’ambassadeur et le fer de lance de ce savoir-faire et de cette ambition aux cotés de Roch Lener et ses collaborateurs ».

Millimages est un leader de l'industrie du dessin animé dont le catalogue comporte plus de 1000 heures de séries TV et de longs-métrages.