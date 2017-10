Annie Cordy, Kevin Azaïs et Sabrina Ouazani tournent Illettré, pour France 3.

Le téléfilm "Illettré" est en tournage à Marseille et dans sa région, depuis hier et jusqu'au 17 novembre.

Avec notamment : Kevin Azaïs (Léo Cramps), Sabrina Ouazani (Nora Daoud), Annie Cordy (Adélaide Perez) ...

Léo, la trentaine, est illettré. Un secret qu’il porte comme un fardeau. Un temps scolarisé, marqué par l’abandon de ses parents, il a presque tout oublié.

Un jour, il est victime d'un accident à l’usine où il est ouvrier, un drame causé par son handicap qu’il cachait à tous. Immobilisé, il rencontre sa voisine Nora, infirmière et mère célibataire passionnée de lecture. Elle va le soigner, découvrir son secret et lui donner l’envie, la force d’apprendre. Mais est-elle vraiment prête à accepter sa différence ? Et Léo à la surmonter ?

D'après le roman "Illettré" de Cécile Ladjali.

Réalisateur : Jean Pierre Améris.

Scénario, adaptation et dialogues : Murielle Magellan.